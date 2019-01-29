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الإمارات تتهم قطر بحظر منتجاتها وتقدم شكوى في منظمة التجارة

01:19 م الثلاثاء 29 يناير 2019
الإمارات تتهم قطر بحظر منتجاتها وتقدم شكوى في منظمة التجارة

الإمارات

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بشكوى ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، قائلة إن الدوحة فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية.

وأضافت الوكالة "تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية".

الإمارات منظمة التجارة المنتجات الإماراتية

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