خفض جديد في عملة فنزويلا والبوليفار يتراجع 34.8% أمام الدولار

القاهرة- مصراوي:

خفضت حكومة فيزويلا أمس سعر صرف عملة البوليفار بنسبة 34.83% ليكون مساويًا لسعره في السوق السوداء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع "دولار تودايز كوم" إنه مع بدء العمل بنظام صرف جديد، أمس، تم تسعير الدولار بـ3200 بوليفار، وهو سعر قريب من سعر الصرف في السوق الموازية، البالغ 3118،62 بوليفار.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية حادة بعدما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، في ظل وجود الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

واعتبر خوان جواديو، إن الانتخابات التي جاءت بمادورو كانت "مزورة".

وفي أغسطس الماضي بدأت فنزويلا إصدر أوراق نقدية جديدة بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها البوليفار التي كانت تواجه صعوبات وتراجعت شديدة في قيمتها مقابل الدولار.

وقال محللون وقتها إن هذا الاجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا.

ويشهد اقتصاد فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك، هبوطا حادا في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014، وتخلخل نظامها الاشتراكي مما دفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد فرارا من تضخم جامح ونقص حاد في السلع الغذائية، وفقا لوكالة رويترز.

ويتوقع صندوق النقد أن تتفاقم أزمة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري إلى 10 ملايين في المئة في 2019 مقابل 1.37 مليون في المئة في 2018، ومقابل 1087% في 2017.

وتصنف فنزويلا من أكبر الدول المصدرة للنفط عالميا، حيث تزخر بأكبر احتياطي يقدر بنحو 300 مليون برميل، مما يجعلها دولة مهمة في سوق النفط العالمي.