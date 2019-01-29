علاء عرفة يبيع حصته في سي آي كابيتال بقيمة 91.2 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة، اليوم الثلاثاء إن رجل الأعمال، علاء عرفة، باع حصته في الشركة بقيمة تبلغ نحو 91.206 مليون جنيه.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة فإن العميل، علاء أحمد عبد المقصود عرفة، باع عدد 10.236450 مليون سهم من أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة وبذلك تصل نسبة مساهمته صفر.

وكانت نسبة عرفة في الشركة قبل بيع حصته 1.88%.

وقال البيان إن عرفه باع أسهمه بمتوسط سعر البيع 8.90 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية بلغت 91.206 مليون جنيه.

وكان عرفة قد خفض نسبة ملكيته في سي آي كابيتال القابضة من 3.35% إلى 1.88%.

ولدى عرفة استثمارات في مجال الملابس الجاهزة من خلال شركته العرفة جروب، والتي تمتلك العلامة التجارية "كونكريت"، كما أن لديه استثمارات في مجال الطاقة والغاز.