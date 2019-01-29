"التنظيم والإدارة" ينتهي من تحديث الهيكل التنظيمي لمعهد التخطيط القومي

القاهرة- مصراوي:

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تحديث الهيكل التنظيمي لمعهد التخطيط القومي، وذلك في إطار تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بتفعيل قانون الخدمة المدنية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز، إن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تحديث واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وهو ما نفذه بالفعل مع عدد من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أنه خلال تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، يتم مراعاة المادتين 9، و75 من قانون الخدمة المدنية، وكذا قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأشار الشيخ إلى أن هذه التقسيمات الجديدة تشمل التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، إلى جانب نظم المعلومات.