مستخدمون يشكون تعطل خدمات "أوبر" وسائقون يلجأون لبرامج "VPN"

كتب- محمد علاء الدين:

شكى عدد من مستخدمي وسائقي تطبيق أوبر لخدمات النقل الذكي، من تعطل وبطء في استخدام التطبيق، خاصة في اليومين الماضيين.

وقال أحد السائقين العاملين على تطبيق أوبر، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه يعاني من صعوبة في استخدام التطبيق، وكذلك العملاء، على مدى الأسبوعين الماضيي، لكنه الأمر زاد سواء في أخر يومين.

وقام محرر مصراوي بعدة محاولات لتجربة طلب الخدمة من خلال وسائل اتصال مختلفة بالإنترنت إلا أنه لم يتمكن من استخدام التطبيق، وكذلك لم يتمكن من استخدام تطبيق طلب الطعام التابع لأوبر "أوبر ايتس".

وقال سائق أخر، لمصراوي، إن الخدمة سيئة منذ عدة أيام، الأمر الذي تسبب له وزملائه السائقين، في أزمة بسبب عدم تلقيهم طلبات توصيل، ما أثر سلبا على عائدهم اليومي .

وأضاف: "اشتكينا للشركة لكنهم قالوا كل شئ يعمل طبيعي ولا توجد أي مشاكل، وهذا غير صحيح".

وقال أكثر من سائق يعمل على تطبيق أوبر، إنهم لجأوا لاستخدام برامج VPN حتى يتمكنوا من من استخدام التطبيق.

"أكثر من سائق جرب ينزل VPN وقدروا يفتحوا الأبلكيشن وتلقوا طلبات من المستخدمين، ولكن الطلبات أقل كثيرا من المعتاد"، على حد قوله.

وبرامج الـ (VPN) من الحلول التي تستخدم كثيرا من أجل تجاوز حجب المواقع، والتعامل على شبكة الإنترنت بشكل مشفر وآمن.

وأكد مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا يوجد أي حجب لتطبيق "أوبر"، وأضاف أنه "لا يمكن حجب تطبيق أو موقع إلكتروني بدون حكم محكمة أو قرار رسمي من مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

وقال المصدر، إن العطل أو بطء تشغيل التطبيق قد يرجع لأسباب تقنية.

وحاول مصراوي، التواصل مع مسؤولي شركة أوبر في مصر، لكن الشركة لم ترد، وقام محرر مصراوي، بتقديم شكوى كعميل للشركة عبر صفحتها على الفيسبوك والتي تعد وسيلة رئيسية لأوبر من أجل تلقي شكاوى العملاء، لكن دون رد أيضا.