المركزي: زيادة 5.7 في المئة بتحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا

القاهرة – (مصراوي):

كشف البنك المركزي، عن زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، بمعدل 5.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح المركزي، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، الاثنين، أن تلك الفترة شهدة زيادة بنحو 1.2 مليار دولار، بمعدل 5.7 في المئة، لتسجل 23.3 مليار دولار، مقابل 22.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.