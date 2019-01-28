الإحصاء: 13% زيادة بالرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية في نوفمبر

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية ارتفع بنسبة 13.1%، ليصل إلى 149.38 خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر، حيث بلغ 132.03.

وأرجع الجهاز في بيان اليوم الاثنين، إلى ارتفاع إنتاج شركات سكر القصب "موسمي"، وخط إنتاج جديد لصناعة منتجات اللحوم.

وأضاف الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 251.60 خلال شهر نوفمبر 2018 مقابل 215.39 في شهر أكتوبر 2018، بارتفاع 16.8%، وذلك طبقا لطلبات وعقود التوريد في السوق المحلي والتصدير.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 131.49 خلال شهر نوفمبر 2018 (أولي) مقابل 133.48 خلال شهر أكتوبر 2018 (نهائي) بنسبة انخفاض 1.5%، وفقا للجهاز.

وسجل الرقم القياسي في صناعة الورق ومنتجاته 91.24 خلال شهر نوفمبر 2018 مقابل 98.34 في شهر أكتوبر 2018، بنسبة انخفاض 7.2%، وذلك بسبب خطة الصيانة المستهدفة لبعض مصانع المنتجات الورقية.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 122.51 خلال شهر نوفمبر 2018 مقابل 149.2 في شهر أكتوبر 2018، بانخفاض 17.9%، لتوقف بعض مصانع الأسمدة لعمل صيانة بقسم الغاز.