ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، ليتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات اليوم بين 5 قروش وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبوسرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.