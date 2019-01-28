ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الطماطم 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، ليتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
وفي المقابل تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات اليوم بين 5 قروش وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.
البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.
الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.
البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.
البرتقال أبوسرة بين جنيهين و5 جنيهات.
اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 5 و8 جنيهات.
الرمان بين 5 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
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