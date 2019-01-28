  • عاجل:بعد تراجعها أمس.. ننشر أسعار الدولار بالبنوك مع بداية التعاملات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

    ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    11:26 ص الإثنين 28 يناير 2019
    ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو الطماطم 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، ليتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

    وفي المقابل تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات اليوم بين 5 قروش وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.

    البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.

    الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

    البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

    البرتقال أبوسرة بين جنيهين و5 جنيهات.

    اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

    الرمان بين 5 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان