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    ارتفاع الكابوريا وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    11:14 ص الإثنين 28 يناير 2019
    ارتفاع الكابوريا وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و150 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها وحدا، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

    وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيه، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وفقا لبيانات الوقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك

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