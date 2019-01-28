البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين بعد ارتفاع كبير أمس



كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد ارتفاعها الكبير أمس الأحد.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 075% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13921 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.3% بنهاية تعاملات أمس الأحد عند مستوى 13817 نقطة، مدعومًا بالارتفاع الكبير في سعر سهم جلوبال تيليكوم القابضة.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي أمس، إن زيادة سعر سهم جلوبال تيليكوم يعد السبب الرئيسي لارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث صعد السهم خلال جلسة الأحد ما يقرب من 10%.

وارتفع سهم جلوبال أمس، بعدما أعلنت تلقيها خطابين من شركة فيون أل تي دي المساهم الرئيسي في الشركة أحدهما تقول فيه إنها تدرس إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة).

وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم، إنها ستقرر الإجراء المناسب بما يضمن حقوق الأقلية بالشركة.

وأفاد الخطاب الثاني بتقديم شركة فيون خطاب دعم وفقًا لطلب جلوبال تيلكوم من أجل دعم متطلباتها التمويلية الحالية المتعلقة بأداء أحد التزاماتها المالية وسداد مدفوعات الفائدة للأطراف الخارجية من حملة السندات.