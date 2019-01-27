لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ أمام الجنيه اليوم؟ (تحليل)

كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

أرجع مصرفيون ومحللون أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد بالبنوك، إلى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وقال مصرفيون ومحللون تحدثوا لمصراوي إن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار.

وبحسب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فإن انخفاض الدولار أمام الجنيه يرجع إلى قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، ودخول وخروج تلك الاستثمارات عبر سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولًا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.

وكان العمل بتلك الآلية يضمن للمستثمرين الأجانب الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.

وقال الإتربي لمصراوي إن إنهاء عمل الآلية ساهم في انخفاض الدولار، مؤكدًا أن دخول تلك الاستثمارات الجديدة أدى إلي زيادة المعروض من الدولار لشراء الجنيه وتعزيز قوة الجنيه.

وبحسب الإتربي فإن تقرير صندوق النقد الدولي الإيجابي عن تعافي الاقتصاد المصري أعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب وقوة للاستثمار في أدوات الدين والبورصة.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية إن الاقتصاد المصري يشهد تقدمًا كبيرًا، مشيرة إلى أنها ستوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال شهر يناير، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خاصة في الأسبوع الأخير.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي أول أمس، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يترواح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

ويأتي تراجع الدولار اليوم، بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي لبلومبرج الأسبوع الماضي، بأن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وفسر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، تراجع الدولار اليوم إلى أسباب مختلفة منها عودة تدفق الصناديق العالمية للاستثمار في مصر بأدوات الدين والبورصة.

واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، مع الآراء السابقة في أن تراجع الدولار أمام الجنيه على مستوي كافة البنوك يرجع إلي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة وسوق المال.

توقعات بالمزيد

وتوقعت رضوى السويفي استمرار سعر الدولار في الانخفاض أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة وحتى منتصف فبراير، في حال استمرار زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، تزامنا مع موسم إجازة رأس السنة الصينية في فبراير والتي تهدأ خلالها عمليات الاستيراد.

وقالت رضوى: "قد نرى استمرارا في الاتجاه نحو انخفاض الدولار مع استمرار زيادة تدفقات استثمارات الأجانب، وهو ما يزيد المعروض من العملات الأجنبية، إلى جانب احتمالية هدوء الطلب على الاستيراد تزامنا مع موسم الإجازات في الصين".

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن استمرار دخول وخروج الأجانب من خلال آلية الأنتربنك تساهم في زيادة مرونة سعر الصرف على مدار اليوم حسب حجم التدفقات الأجنبية.

وأضاف: "كلما زاد المعروض من الدولار انعكس على رفع قيمة الجنيه أو العكس حسب آليات السوق دون أي تدخل".

وقال رئيس بنك مصر، محمد الإتربي إن سوق الصرف يخضع لأليات العرض والطلب والسوق الحر دون أي تدخل في سعر الدولار وهو ما يعزز من زيادة إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.

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