الإحصاء: زيادة متوسط نصيب الفرد من القمح والأرز في 2017

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الأرز والقمح خلال العام 2017، مقابل العام السابق له.

ووفقًا للنشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجاة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية، الصادرة عن الجهاز المركزي اليوم الأحد، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الأرز بنسبة 11.5% إلى 38.7 كيلو جرام مقابل 34.7 كيلو جرام في 2016.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز في مصر خلال 2017 نحو 94.2%.

وكان تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية، في سبتمبر الماضي، توقع انخفاض إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الحالي 2018 – 2019 بنحو 15% ليصل إلى 2.8 مليون طن متري.

وعدل التقرير من توقعاته السابقة لإنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجاري والذي كان يتوقع فيه أن تنتج مصر 3.3 مليون طن متري إلى 2.8 مليون طن متري، متأثرًا بتراجع المساحة المزروعة من الأرز.

كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من القمح، في 2017، بنسبة 18.9% ليصل إلى 163.9 كيلو جرام، مقابل 137.8 كيلو جرام في 2016، وفقًا للنشرة.

وبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في 2017، بنسبة 34.5%.

وتعد مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، وتستهلك نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم. وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.