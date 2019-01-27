وزارتا التخطيط والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لتأهيل وتشغيل الشباب

القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهجرة وشئون المصريين في الخارج اليوم الأحد بروتوكول تعاون لتأهيل وتشغيل الشباب تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان صحفي، إن البروتوكول يأتى في إطار التعاون بين الوزارتين في المجالات ذات الصلة ما بين أهداف التنمية المستدامة وظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين الشباب المصري، مع العمل على رفع الوعي لدى الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت في البيان أن البروتوكول يهدف لرفع الوعي بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

وتابعت أن هذا التعاون بين الوزارتين من شأنه العمل على تحقيق الهدف الأممي الخاص بخلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعمل على الحد من الفقر والجوع ويعزز الاقتصاد المصري وذلك عن طريق برامج ريادة الأعمال والتدريب الحرفي والمهني.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه البروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى رفع الوعي والتأهيل والتشغيل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي، وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي، والتشجيع على مشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية.

وقالت السعيد إنه من المقرر البدء في تنفيذ هذا البروتوكول بمحافظات قنا والأقصر وبني سويف والإسماعيلية والسويس والمنوفية والغربية، كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا بباقي المحافظات في المراحل المقبلة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البروتوكول 1400 مستفيد بتلك المحافظات، على أن يتم تنفيذ البرامج الاقتصادية والتوعوية للمشروع من خلال عمل لقاءات تعريفية لسكان المناطق المستهدفة ورصد الاحتياجات الفعلية لهم، وتحديد الفئات المستهدفة وفقا للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع خطة برامج اجتماعية واقتصادية متكاملة تشمل محاور العمل واختيار الأشخاص المناسبين الجادين للعمل ببرامج التدريب.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في البيان إن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الايجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصري أو الدولي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأعلنت نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تمويل البرامج التدريبية ضمن مخصصات مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إيمانًا بأن الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم أمثل طريق للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف أيضا لوضع إطار استراتيجي للتعامل بين الطرفين لتنفيذ الرؤية التنموية المشتركة والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية الخارجية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية.