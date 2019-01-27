مصر للألومنيوم تنتظر التعاقد مع سك العملة لتصنيع لوحات السيارات المعدنية

كتبت- شيماء حفظي:

تنتظر شركة مصر للألومنيوم، التعاقد مع الحكومة لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات، بعد تصنيع نحو نصف طن من اللوحات كعينة مبدئية.

وقال عبدالظاهر عبدالستار، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، خلال جولة بمصنع الشركة في نجع حمادي، إن الشركة أنتجت كمية تجريبية من اللوحات المعدنية، وحصلت على مطابقة من مصلحة سك العملة، لكن لم يتم الاتفاق بعد على تصنيعها بشكل رسمي.

وكانت مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، أعلنت أغسطس الماضي، البدء في تجارب نهائية لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات من خام الألومنيوم المصري، للاعتماد على المنتج المحلي، بدلًا من استيرادها، بهدف توفير العملة الصعبة.

وقال معروف أبو القاسم، رئيس قطاع الدرفلة بمصنع مصر الألومنيوم، لمصراوي، إن الشركة أنتجت نحو نصف طن من اللوحات المعدنية، وأرسلته لمصلحة سك العملة والتي قالت إنها مطابقة للعينات المطلوبة، لكن الأطراف المعنية لم تتفق مع الشركة بعد على الكمية المطلوب تصنيعها.

ومن المتوقع أن تتعاقد الشركة على تصنيع نحو 500 طن سنويًا من اللوحات المعدنية، وينتج الطن نحو 5800 لوحة سيارة، و3 أضعاف هذا العدد من لوحات المتوسيكل، بحسب أبو القاسم.

وكانت قضية اللوحات المعدنية أثارت جدلا كبيرًا، وصل إلى محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والتي انتهت بتبرئته في 2015.