فيتاس مصر تحصل على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

كتب- محمد علاء الدين :

حصلت شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العام للرقابة المالية، بحسب بيان لشركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، للبورصة اليوم الأحد.

وتعد شركة فيتاس مملوكة بنسبة 50% لشركة ابتكار للتمويل الاستثماري المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية وهي شركة مملوكة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية.

وتأسست شركة فيتاس عام 2017 برأس مال مرخص 200 مليون جنيه ورأس مال مدفوع قدره 20 مليون جنيه وذلك بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تحتاج تمويل قد يصل إلى 100 ألف جنيه.