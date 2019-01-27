فيون تدرس إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة إنها تلقت خطابين من شركة فيون أل تي دي المساهم الرئيسي في الشركة أحدهم تقول فيه إنها تدرس إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة).

وأضافت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم الأحد أن الخطاب الثاني يفيد بتقديم شركة فيون خطاب دعم وفقًا لطلب جلوبال تيلكوم من أجل دعم متطلباتها التمويلية الحالية المتعلقة بأداء أحد التزاماتها المالية وسداد مدفوعات الفائدة للأطراف الخارجية من حملة السندات.

وبحسب بيان الشركة فإنها قررت تأجيل موعد اتعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتعلق بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 11.2 مليار جنيه من غد إلى يوم الأربعاء 27 مارس المقبل، لدراسة الخطابات التي وردت إليها.

وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تيلكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.

وردًا على بيان شركة جلوبال تيلكوم قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم في بيان للبورصة إنها سوف تقرر الإجراء المناسب الذي يضمن حماية وحقوق الأقلية بالشركة وفقًا للطريقة التي سوف تحددها الشركة ومساهمها الرئيسي والإجراءات التي ستتبعها في شأن تحويل الشركة إلى شركة مغلقة وغير مقيدة.

وبحسب البيان الهيئة فإن تلك العوامل هي التي ستحدد ما إذا كان المساهم الرئيسي قد يصوت بالجمعية العامة للشركة على إجراءات الشطب من عدمه.

وفي أكتوبر الماضي قالت شركة جلوبال، إنها تلقت إخطارا من شركة فيون ليميتد بسحب عرضها لها للاستحواذ على أصول جلوبال تيلكوم في باكستان "شركة جاز وأعمالها المرتبطة"، وبنجلاديش "شركة بنجلالينك" بمقابل إجمالي 2.55 مليار دولار.

وأضافت جلوبال تيلكوم، أن مجلس إدارتها مستمر في دراسة خيارات تمويلية بديلة، وسوف يعلن التفاصيل لاحقا.