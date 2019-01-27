التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف بوزارتي النقل والتعليم العالي

القاهرة- مصراوي:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية بوزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظات القاهرة والشرقية والبحيرة والمنوفية، إلى جانب الموافقة على طلب لجامعة دمياط، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

وقال الجهاز، إنه وافق لوزارة النقل على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالهيئة العامة للموانئ، وذلك بموازنة الهيئة للعام المالي 2018-2019.

وأضاف أنه وافق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الإعلان عن شغل وظيفتي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بمعهد بحوث البترول، وذلك بموازنة المعهد للعام المالي الجاري.

ووافق الجهاز أيضا على الطلب المقدم من محافظة القاهرة بشأن الموافقة على الإعلان عن شغل وظيفتي رئيس الإدارة المركزية للتعاون، وسكرتير حي، وذلك بموازنة ديوان عام المحافظة للعام المالي الحالي.

كما وافق لمحافظة الشرقية على الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة وذلك بموازنة الديوان للعام المالي الجاري، ووظيفة مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة وذلك بموازنة المديرية بالمحافظة للعام المالي الجاري.

ووافق الجهاز لمحافظة البحيرة على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بمديرية الزراعة وعلى موازنتها للعام المالي الجاري، وأيضا وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعلى موازنتها، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وذلك بهيئة موازنة مديرية الشئون الصحية للعام المالي الجاري.

كما وافق الجهاز لمحافظة المنوفية على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشئون المرأة والخدمة العامة، وذلك بموازنة مديرية الشئون الاجتماعية، بحسب البيان.

وذكر الجهاز أنه وافق أيضا لجامعة دمياط على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الدراسات العليا والبحوث بموازنة الجامعة للعام المالي الجاري.

وأشار الجهاز إلى أنه درس الطلبات المقدمة له من هذه الجهات ووافق عليها في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتضمن الإعلان شرط اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وأوضح أنه يشترط اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة باستيفاء شروط شغلها لمن يتم ترشيحه، وضرورة أن يتم موافاته بصورة من الإعلان وبيانات المرشحين والقرار الصادر بالتعيين وإقرار استلام العمل حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وقال الجهاز إن موافقته على الإعلان عن هذه الوظائف تأتي في إطار دوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ أصحابها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.

ويمكن لراغب الترشح للوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة، بحسب البيان.