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    البورصة تصعد 1.4% مع بداية تعاملات الأحد

    10:32 ص الأحد 27 يناير 2019
    البورصة تصعد 1.4% مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.4% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13696 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.24% بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 13506 نقاط.

    وكان العمل متوقفا بالبورصة الخميس الماضي بسبب الإجازة الرسمية احتفالا بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير 2011.

     

    البورصة مؤشر البورصة عيد الشرطة ثورة 25 يناير

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