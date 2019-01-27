البورصة تصعد 1.4% مع بداية تعاملات الأحد

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.4% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13696 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.24% بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 13506 نقاط.

وكان العمل متوقفا بالبورصة الخميس الماضي بسبب الإجازة الرسمية احتفالا بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير 2011.