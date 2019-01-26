14.4% نموًا في إيرادات فودافون مصر خلال الربع الثالث من العام المالي

كتب - محمد علاء الدين :

ارتفعت إيرادات شركة فودافون مصر خلال الربع الثالث للعام المالي الجاري بنسبة 14.4%، مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الجاري، بحسب نتائج أعمال شركة فودافون العالمية المنشورة على موقع الشركة العالمية.

وارتفعت إيرادات فودافون بالعملة الأوروبية اليورو إلى 275 مليون يورو خلال الربع الثالث للعام المالي الجاري مقابل 273 مليون يورو في الربع الثاني من العام ذاته.

وتراجعت إيرادات الشركة بسعر العملة المحلية "الجنيه" بسبب ارتفاع قيمة الجنيه أمام اليورو، حيث بلغت عائدات الشركة 5.6 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 5.7 مليار جنيه في الربع الثاني، وفقًا لما تظهره نتائج الأعمال.

وقالت الشركة في نتائج أعمالها إن قيمة الجنيه أمام اليورو في الربع الثاني من العام المالي الجاري بلغت 20.81 جنيه، بينما بلغت قيمته 20.44 جنيه في الربع الثالث من العام ذاته.

وتبدأ السنة المالية لشركة فودافون العالمية في أبريل وحتى نهاية مارس من كل عام، والربع الثالث من العام المالي الجاري يعني في الفترة من (أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين).

وبحسب نتائج أعمال فودافون العالمية فقد بلغت إيرادات إجمالي فودافون العالمية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2.17 مليار يورو، وتمثل وحدة الشركة بمصر نحو 2.2% من إجمالي عائدات الشركة الأم.

وقالت الشركة في نتائج أعمالها إن عدد عملاء وحدتها في مصر بلغ 39.6 مليون عميل في الربع الثالث من العام المالي الجاري مقابل 40.5 مليون عميل في الربع الثاني من العام، بينما بلغ إجمالي عدد عملاء فودافون العالمية 275.2 مليون عميل خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

ويستحوذ العملاء بنظام الفاتورة في مصر على نحو 9.3% من إجمالي عدد عملاء شركة فودافون مصر، بينما يمثل عملاء الخطوط المدفوعة مقدما "كروت الشحن" النسبة المتبقية، وفقًا لنتائج الأعمال.

وبلغ متوسط عائدات العميل الواحد في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 42.9 يورو مقابل 42.5 يورو في الربع الثاني من العام نفسه.

وبحسب فودافون العالمية فقد تمكنت شركة فودافون مصر من إضافة 31 ألف عميل بخدمة الإنترنت الثابت ADSL ليرتفع العدد إلى 499 ألف عميل في الربع الثالث من العام المالي الجاري مقابل 468 ألف عميل في الربع الثاني من العام.