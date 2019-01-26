وزير البترول: إنتاج مصر من الغاز سيصل إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميًا العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات تنمية حقول مصر خلال العام المالي المقبل، وفقا لبيان من الوزارة اليوم السبت.

وأضاف الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة إيجاس، أن هذه الكميات غير المسبوقة للإنتاج تأتي نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر .

وفي يوليو الماضي وصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6.4 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأكد الوزير، استمرار جهود قطاع البترول فى تنفيـذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على تنفيذ مشروعات جديدة بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة من خلال طرح المزايدات العالمية في كافة مناطق مصر البرية والبحرية وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى.

وأوضح الملا أن النجاح في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي وتحقيق قصص نجاح في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ساهم في استدامة امدادات الطاقة للسوق المحلي والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وأشار الوزير، إلى أن خطط وبرامج العمل التي يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية، بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل،والتوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.