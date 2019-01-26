بنك الكويت الوطني يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير قطاع التجزئة المصرفية

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول ببنك الكويت الوطني إن البنك تعاقد مع شركة ماكينزي العالمية للاستشارات الإدارية لوضع استراتيجية لتطوير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك خلال 5 سنوات.

وأضاف المصدر لمصراوي أن البنك يخطط لنمو قطاع التجزئة مستهدفًا أن يكون من أهم 5 بنوك بالتجزئة على مستوى الجهاز المصرفي المصري.

وأوضح المصدر أن البنك يخطط للتوسع في تقديم المنتجات الإلكترونية المختلفة بهدف ميكنة المدفوعات وزيادة عدد إصدار بطاقات الائتمان.

ويستهدف البنك تحقيق الانتشار الجغرافي في الأقاليم والإسكندرية والقاهرة من خلال فتح فروع جديدة، بحسب المصدر.