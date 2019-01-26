البنك العقاري يخطط لتقديم القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة قريبًا

كتبت- منال المصري:

قال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك يخطط لتقديم القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة خلال الأيام المقبلة في إطار خطة البنك للتوسع في منتجات التجزئة المصرفية.

وأشار لمصراوي إلى أن محفظة التجزئة المصرفية التي تم إطلاقها منذ شهرين بدأت تشهد نموًا لتصل إجمالي المحفظة بين 250 إلى 300 مليون جنيه في شهرين فقط مستهدفين نموها بنسبة أكثر من 100% قبل نهاية يونيو القادم.

وأوضح جاد الله أن البنك يعتزم تطوير محفظة قروض السيارات للموظفين وإدراج شريحة أصحاب المهن الحرة في هذا البرنامج.

وبحسب جاد الله أن البنك يخطط للتوسع في تقديم المنتجات الإلكترونية في البطاقات الائتمانية مستهدفا إطلاق 50 ألف كارت ميزة أول بطاقة محلية ذات علامة تجارية مصرية في نهاية مارس المقبل.

وأشار نائب رئيس البنك إلى أن البنك يعمل حاليًا على تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات حيث ضخ البنك 1.5 مليون دولار استثمارات في البنية التكنولوجيا.