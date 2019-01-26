إيجاس تستهدف حفر 13 بئرًا بتكلفة 510 ملايين دولار بالعام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة تخطط لحفر 13 بئرًا بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات أكثر من 510 ملايين دولار، خلال العام المالي المقبل.

وتخطط الشركة لتنفيذ 6 آلاف كيلو متر مربع مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط، وفقًا لما ذكره البقلي في بيان صحفي لوزارة البترول اليوم السبت.

وأوضح البقلي، خلال الجمعية العامة للشركة، بحضور طارق الملا وزير البترول، إن الشركة تستهدف العام 2019-2020، بدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالي 37 بئرًا بالإضافة إلى وضع 45 بئرا تنمويا على الإنتاج، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100% وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة.

واستعرض رئيس إيجاس، خلال الاجتماع أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019-2020 لأنشطة الغاز المختلفة.

وقال إن الشركة خطط لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالي 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام القادم إلى 10.8 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر.

وأشار البقلي، إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39%.

كما تستهدف الشركة توصيل الغاز إلى 100 مصنع وألف عميل تجاري وتحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 310 ألف سيارة وإنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.