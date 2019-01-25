"نصار" من دافوس : مصر تدعم الموقف الموحد لإصلاح منظمة التجارة العالمية

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال كلمة أمام التجمع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بمدينة دافوس السويسرية، إن مصر تدعم الموقف الموحد لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وستظل داعما رئيسيا للمنظمة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأكد الوزير خلال كلمته، حرص مصر على النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وضمان تطبيق منظومة تجارة عالمية عادلة، مشيرا إلى أن مصر تدرك الدور المحوري للتجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستويات المعيشة بمختلف الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

وحضر التجمع روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وجاي بارملين الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث بسويسرا وبمشاركة عدد 30 من وزراء التجارة للدول الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، وفقا للبيان.

وقال الوزير، إن عام 2018 شهد تحديات غير مسبوقة للتجارة العالمية بصفة خاصة وللنظام التجاري العالمي بصفة عامة، وإن هذه التحديات تضمنت توترات في بيئة التجارة العالمية ومخاطر تجارية عالمية وسط جهود عالمية حثيثة لتحقيق نمو اقتصادي خاصة من جانب الدول النامية.

وأضاف نصار، أنه على الرغم من الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد ببيونس أيرس بالارجنتين إلا أنه لم يتم التوصل لتوافق حول الملفات الأساسية .

وأضاف أن منظمة التجارة العالمية تحمل على عاتقها جدول أعمال ثقيل يستوجب التركيز على نتائج محددة، وأن الأهم هو فعالية وكفاءة النتائج وبما يخدم مؤسسات الأعمال ويدفع بالنمو الاقتصادي .

وقال الوزير إن مستقبل المنظمة يعتمد على تبني منهج فعال ومتوازن للتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمى وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف ومتطلبات الدول الأعضاء ،خاصة الدول النامية وفي ظل الاعداد للاجتماع الوزاري الثانى عشر للمنظمة.

وأشار نصار إلى أهمية تدشين حوار وزارى مستدام لتحقيق أهداف المنظمة إلى جانب توحيد الجهود نحو حوارات إيجايبة وبناءة حول الموضوعات العالقة، وأهية تحقيق المزيد من التقدم بالمفاوضات الخاصة بالملفات المعلقة في إطار جولة الدوحة للتنمية وخاصة ملفات الزراعة وحظر بعض أشكال الدعم الموجه لمصايد الأسماك.