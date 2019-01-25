الإسترليني يقفز أمام الجنيه خلال أسبوع واليورو يواصل التراجع

القاهرة – مصراوي:

قفز سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر اليورو والدينار الكويتي أمام العملة المحلية، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

بينما استقر العملة المحلية، أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، بنحو 83 قرشًا خلال الأسبوع ليسجل أمس 23.15 جنيه للشراء و23.43 جنيه للبيع، مقابل 22.31 جنيه للشراء و23.10 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل الخميس الماضي 20.12 جنيه للشراء و20.39 جنيه للبيع، مقابل 20.23 جنيه للشراء و20.41 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، ليسجل أمس 58.64 جنيه للشراء و59 جنيهًا للبيع، مقابل 58.66 جنيه للشراء و59.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي أما الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

واستقر كذلك سعر الريال القطري أمام الجنيه، عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بداية الأسبوع.

