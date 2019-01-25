انفوجرافيك| تطور إيرادات قناة السويس في 5 سنوات

إعداد - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

ارتفعت إيرادات قناة السويس، خلال العام الماضي، لتصل إلى 5.7 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في العام 2017.

وتراجعت إيرادات القناة في عام 2016 إلى 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2015، لكنها عادت للارتفاع في عام 2017.

وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة.

وتستهدف الحكومة زيادة إيرادات قناة السويس، لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، بنهاية عام 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قناة السويس الجديدة، في 6 أغسطس 2016، أي قبل 3 سنوات، والتي تم حفرها في عام واحد فقط.

ويرصد مصراوي، في الإنفوجراف، تطور قيمة إيرادات قناة السويس، خلال السنوات الخمس الأخيرة.