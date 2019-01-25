اليورو يتجه لثاني خسارة أسبوعية بعد تحذير المركزي الأوروبي

القاهرة – وكالات:

اتجه اليورو إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة، بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي سيكون أضعف من المتوقع على الأرجح.

وقالت وكالة رويترز، إن تراجع اليورو جاء وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرا على رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وكان اليورو يجري تداوله في الأشهر الثلاثة الماضية في نطاق 1.12-1.16 دولار.

واستقر اليورو على نطاق واسع اليوم عند 1.1327 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في شهرين، والذي بلغ 1.1289 دولار أمس.

وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا اليوم، بعد تقرير عن أن الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقاد التقرير الذي نشرته صحيفة (ذا صن) الاسترليني إلى الارتفاع 0.4 بالمئة إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر.

وارتفع الاسترليني بنحو 1.8% هذا الأسبوع متحركا فوق 1.30 دولار.

أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات كبرى، فقد هبط 0.2% إلى 96.41 نقطة.