زيادة أسعار سمك البلطي والمكرونة السويسي خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقرت أسعار باقي الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور، عند مستويات الجمعة الماضي.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 20 جنيهًا و23.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 60 و66 جنيهًا،

واستقر سعر كيلو السمك البوري عند نفس أسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا، والفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 275 و325 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.