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أرامكو واير برودكتس تتفقان على إنشاء أول محطة لوقود الهيدروجين بالسعودية

11:17 ص الجمعة 25 يناير 2019
أرامكو واير برودكتس تتفقان على إنشاء أول محطة لوقود الهيدروجين بالسعودية

أرامكو

القاهرة – وكالات:

قالت أرامكو السعودية وشركة (اير برودكتس آند كيميكالز) اليوم الجمعة إنهما اتفقتا على إنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تعمل المحطة في الربع الثاني من عام 2019. وستوفر شركة تويوتا السيارات التي تعمل بهذا النوع من الوقود، وفقا لما ذكرته الشركتان.

 

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