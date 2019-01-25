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أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا

11:03 ص الجمعة 25 يناير 2019
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا

أسعار النفط

القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الجمعة وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريبا بعد اضطرابات في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

ولمحت واشنطن أمس الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس في مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرنتش، بزيادة 71 سنتا تعادل 1.2%عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتا يعادل 1.3%.

 

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