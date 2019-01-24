التجارة: ارتفاع صادرات مصر 10% خلال 2018 إلى 24.8 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن قيمة صادرات مصر غير البترولية في 2018 ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بمستوياتها في عام 2017، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف جابر أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 24.826 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 22.626 مليار دولار في 2017.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قال في بيان سابق الشهر الماضي، إن الصادرات المصرية خلال أول 11 شهرًا من 2018 سجلت حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأضاف الوزير، وقتها، أن من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى نحو 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة حوالي 10.6% عن عام 2017، وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات.