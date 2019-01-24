من دافوس.. عمرو نصار يدعو لتنظيم ملتقى تجاري وصناعي مصري سويسري بالقاهرة

القاهرة- مصراوي:

دعا عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جي بارميلان المستشار الفيدرالي لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم (الوزير المعني بالتجارة وشئون منظمة التجارة العالمية)، لزيارة مصر مع وفد من المسئولين الاقتصاديين والشركات السويسرية، وتنظيم ملتقى تجاري وصناعي مصري سويسري.

ورحب الوزير السويسري بالمقترح، مشيرا إلى أنه سيتم متابعته من قبل المكتب التجاري في جنيف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية والمنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير.

وأشار عمرو نصار إلى أنه بحث مع الجانب السويسري تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المعدنية، مستعرضا الإطار العام للتعاون المقترح في هذا الخصوص والحوافز التي يمكن تقديمها في حال وجود عروض جادة من الشركات العالمية.

وقال الوزير إن الجانب السويسري وعد بالتباحث مع تجمعات الصناعة والأعمال السويسرية للتعرف علي الفرص المتاحة في هذا الخصوص.

واستعرض نصار، خلال اللقاء، استراتيجية الحكومة في مجال التنمية الصناعية، وكذلك المشروعات الإنمائية التي يجري تنفيذها بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ومن بينها إنشاء ١٤ مدينة ذكية على مستوى الجمهورية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص، وسبل تيسير نشاط الأعمال، ومنظومة الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار.

كما استعرض الوزير، برنامج التحرك المصري نحو أفريقيا، وسبل التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل الفني، ونشاط البحث والابتكار، وخاصة لتشجيع الشباب الأفريقي وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.

وأعرب الوزير السويسري عن الاهتمام الذي توليه الشركات السويسرية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع مصر، وكذلك تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي المرتبط بالصناعة، مشيراً إلى أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية للمنتجات السويسرية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد جي بارميلان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والإستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، معربا عن تقديره والحكومة السويسرية للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود المبذولة وخطط التنمية التي تشهدها مصر.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تحديد نقاط اتصال لتيسير نشاط أعمال الشركات التجارية والصناعية السويسرية في مصر.