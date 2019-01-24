مصدر: "الاتصالات" تعتزم توقيع اتفاقيات جديدة لميكنة خدمات 4 محافظات

كتب- محمد علاء الدين

قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات، لمصراوي، إن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقيات تعاون مع محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسوان، من أجل ميكنة خدمات ديوان عام هذه المحافظات.

وأضاف المصدر، أن الوزارة لديها خطة لميكنة دواوين المحافظات وبدأت هذه الخطة ببروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية ثم محافظة دمياط.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقيات رسميا مع المحافظات الأربع قبل نهاية فبراير المقبل. وتهدف ميكنة خدمات المحافظات إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل التكاليف.

وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة ديوان عام 10 محافظات كمرحلة أولى قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية الحكومة للتحول نحو مجتمع رقمي.

وتهدف بروتوكولات التعاون مع المحافظات إلى مدها بباقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تتضمن نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحافظة الإسكندرية في ديسمبر الماضي بهدف ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

كما وقعت الوزارة يوم الhثنين من الأسبوع الماضي عددأ من بروتوكولات التعاون مع محافظة دمياط لمد المحافظة بوحدات العلاج والتشخيص عن بُعد في الأماكن النائية بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لميكنة خدمات المحافظة وتحسين أدائها وتقليل التكاليف، وبروتوكولا لتطوير مراكز الشباب في دمياط لتحفيز إمكاناتهم الإبداعية.