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    44 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    03:54 م الخميس 24 يناير 2019
    44 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 جنيهًا و23.5 جنيه، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و44 جنيهًا، والفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا.

    وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و66 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

     

    أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي السمك البوري

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