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    أسعار الذهب بمصر تعاود الهبوط بتعاملات الخميس.. والجرام يخسر 3 جنيهات

    03:36 م الخميس 24 يناير 2019
    أسعار الذهب بمصر تعاود الهبوط بتعاملات الخميس.. والجرام يخسر 3 جنيهات

    الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاريةـ لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم الخميس إلى 641 جنيهًا مقابل 644 جنيهًا بالأمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 549 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 733 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5128 جنيهًا.

    وعالمياً، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1282 دولارا للأوقية في الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % لتسجل 1281 دولارا للأوقية، وفقا لوكالة رويترز.

    الذهب أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية نجيب سكرتير

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