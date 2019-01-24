12.9 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إن إجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة حققت إيرادات نشاط بقيمة 12.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة 10% عن عام 2016-2017، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس.

وأضاف أن مؤشرات الأداء التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة أظهرت أن صافي خسائر إجمالي هذه الشركات تراجع بنسبة 74.6% خلال العام المالي 2017-2018 مقارنة بالعام السابق عليه، ليبلغ 128 مليون جنيه، كما ارتفعت قيمة صادراتها للخارج بنسبة 16% لتبلغ 330 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018.

وذكر حجازي أن الشركة القابضة للأدوية حققت - بصورة مستقلة - صافي ربح 85.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة 5% عن العام المالي 2016-2017، فيما بلغ إجمالي إيرادات الشركة نحو 247 مليون جنيه بمعدل نمو 15.6% عن عام 2016-2017.

كما تطرق تقرير مجلس الإدارة، الذي عرضه حجازي خلال الجمعية، إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة القابضة لتحسين اقتصاديات وتصحيح مسار الشركات التابعة خاصة المتعثرة منها، في ضوء التوجيهات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

ومن بين هذه الإجراءات الاستعانة باستشاري لتقييم الحالة الفنية للمصانع لتحديد احتياجات التطوير والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، ودراسة الدخول في شراكات جديدة لتصنيع مستحضرات الأورام والخامات الدوائية وكذلك مجال البيوتكنولوجي، وفقا للبيان.

كما تضمنت هذه الإجراءات العمل على ضخ استثمارات جديدة تمول ذاتيا من خلال التصرف في الأصول غير المستغلة، وتطوير العمل بالأسواق المفتوحة، والسعي لفتح أسواق جديدة، بحسب التقرير.

وشمل التقرير كذلك بعض التحديات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات، فضلا عن الأرصدة المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة.

وقال وزير قطاع الأعمال إن مؤشرات شركات الأدوية التابعة لا تتناسب مع حجم وقدرات هذه الشركات، موجهًا بضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ خطة طموحة للنهوض بالشركات وإنجاز أعمال التطوير والتحديث والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بما يمكن الشركات من زيادة حصتها السوقية محليًا والتوسع في أسواق خارجية وخاصة السوق الأفريقي.

وأشار الوزير إلى المفاوضات الجارية لإقامة مصنع للشركة القابضة في دولة تشاد، والوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا.

وأضاف الوزير أن خطة الإصلاح والتحديث تتضمن أيضًا التطوير من خلال الأبحاث العلمية ومواكبة التطور في صناعة الدواء عالميًا، مشيرًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ربط الأبحاث العلمية في الجامعات المصرية بشركات الأدوية التابعة للوزارة.

كما أشار الوزير إلى برنامج استغلال الأصول غير المستغلة وأهمية حسن استثمار من العوائد المحققة في تمويل أعمال التطوير وسداد المديونيات، مؤكدا تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة في سبيل النهوض وتحسين أداء الشركات التابعة في مجال إنتاج وتجارة الأدوية.

ورحب الوزير بالتعاون الملموس من وزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بتسعير وتسجيل المستحضرات.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح عن العام المالى 2017-2018 بقيمة 45 مليون جنيه.