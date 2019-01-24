جنوب الوادي للبترول تخطط لحفر 9 آبار استكشافية خلال عام ونصف

القاهرة- مصراوي:

قال محمد عبد العظيم رئيس جنوب الوادي القابضة للبترول، إن الشركة تخطط لحفر 9 آبار جديدة استكشافية خلال النصف الثاني من العام المالى الحالي، والعام المالي 2019-2020 بمناطق عمل الشركة المختلفة والشركات المشتركة التابعة لها، للوصول إلى معدل إنتاج متوسط حوالي 25 ألف برميل زيت خام يوميا.

وأضاف عبد العظيم أن شركته تنفذ عددا من المشروعات ومن ضمنها مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير باستثمارات 715 مليون دولار، والذي تم الانتهاء من معالجة بياناته تمهيداً لطرح مزايدة البحر الأحمر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة الوزير، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019-2020، بحضور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد ابراهيم محافظ أسوان.

وتشمل هذه المشروعات أيضا مشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية بصعيد مصر بالتعاون مع شركة تي جي إس باستثمارات حوالي 50 مليون دولار، وجاري العمل على تفعيل آليات التنفيذ، وفقا لرئيس جنوب الوادي.

ومن بين هذه المشروعات المشروع المشترك مع هيئة المواد النووية لتنفيذ برنامج المسح الجوي المغناطيسي والتثاقلي على مساحة حوالي 500 ألف كيلو متر مربع بنطاق أعمال شركة جنوب الوادي بالصحراء الشرقية والغربية.

كما تتضمن أيضا مشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث من المتوقع أن ينتهى بيت الخبرة الألماني من تجميع البيانات الفنية الخاصة بمناطق الدراسة قريباً، وفقا لمحمد عبد العظيم.

وأضاف عبد العظيم أنه من المستهدف تكرير حوالي 4 ملايين طن خام بمعمل تكرير أسيوط، وإضافة 11 محطة تموين وخدمة جديدة ضمن نشاط شركة النيل لتسويق البترول ليصل عدد المحطات بنهاية العام المالي المقبل إلى 77 محطة، بالاضافة إلى استهداف توصيل الغاز للمنازل بواقع حوالي 100 ألف وحدة سكنية بمناطق الصعيد.

وأشار إلى العمل على مشروعي الاستفادة من غازات الشعلة والرفع الصناعي بشركتي بتروزيت ومجاويش، وذلك بعد النجاح الذي تحقق من المشروعات المماثلة بشركتي بتروكريم، وبتروأمير، ومشروع عش الملاحة.

وقال وزير البترول إن قطاع البترول يعمل بالتوازى على عدة أصعدة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ويولي أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة في صعيد مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد، وتطوير الخدمات لأهالي الصعيد.

وأضاف أن من ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط، ومستودعات تخزين المنتجات، وتوصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات تموين جديدة، مؤكدا أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة نظراً لأهميتها خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.