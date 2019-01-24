نستله تفتتح مصنعا للقهوة سريعة التحضير باستثمارات 250 مليون جنيه

وزير التموين في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح المصنع ا

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت شركة نستله العالمية، اليوم الخميس، مصنع القهوة سريعة التحضير "بونجورنو"، في مصر، باستثمارات نحو 250 مليون جنيه، بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال معتز الحوت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نستله شمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحفي، إن المصنع الجديد يتكون من 8 خطوط تعبئة بطاقة استيعابية قابلة للزيادة.

وأضاف معتز الحوت، أن استثمارات الشركة في مصر بلغت أكثر من مليار جنيه منذ أكثر من مائة عام.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات كانت في إضافة خطوط إنتاج وقنوات توزيع، وستستمر الشركة خلال السنوات المقبلة في ضخ استثمارات بمعدلات متساوية.

وذكر الحوت أنه "حتى في الأوقات الصعبة كانت لدينا الثقة بسير أعمالنا في مصر بصورة جيدة بل وزيادة الاستثمار والنمو".

وقال الحوت إن الشركة العالمية تسعى جاهدة للاندماج في الاقتصاد المحلي، ومن خلال توطين الإنتاج والاعتماد على موردين محليين.

وقال مجدي باطوط نائب رئيس مجلس الإدارة للعمليات لشركة نستله العالمية، إن المصنع الجديد يأتي إضافة لمحفظة منتجات الشركة وخاصة العلامة التجارية المصرية المحلية بونجورنو.

واستحوذت نستله على العلامة التجارية بونجورنو في 2017.