وزير البترول: استثمارات عالمية ستدخل منطقة البحر الأحمر في العام الحالي

القاهرة- مصراوي:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن العام الحالي سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر، في ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما في هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي بالمنطقة، وتم إعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة، فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة الوزير، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019-2020، بحضور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد ابراهيم محافظ أسوان.

وذكر الوزير أن النشاط البترولي لم يكن ممكناً من قبل بالبحر الأحمر، وأن بدء النشاط هناك جاء نتاجاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والتي فتحت آفاقاً جديدة للعمل البترولي بهذه المنطقة البكر.

وأشار الوزير إلى أن شركات البترول العالمية أبدت اهتماماً قوياً للاستثمار فيها في ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات، وإضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية.