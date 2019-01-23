سفير اليابان يلتقي "عامر" ويصفه: "حاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه"

القاهرة- مصراوي:

التقى السفير الياباني، ماساكي نوكي، محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للسفارة اليابانية في مصر على موقع الفيسبوك.

ونقلت الصفحة عن ماساكي قوله إن "في حوار متعمق مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري (الحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه) أشدت بالإنجازات الملحوظة لإصلاحات الاقتصاد المصري".

وبحسب السفير فإن الجانبين ناقشا توقعات الاقتصاد المصري وآفاقه والتعاون بين اليابان ومصر، وكيفية تشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.