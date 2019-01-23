سي آي كابيتال تطلق نسخة من المؤتمر السنوي للاستثمار بالشرق الأوسط في نيويورك

القاهرة – مصراوي:

أطلقت مجموعة "سي آي كابيتال" نسخة من المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نيويورك.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤتمر جاء بحضور 45 مستثمرًا من 30 مؤسسة استثمار عالمية قائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بإجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ 2 تريليون دولار، لعقد لقاءات ثنائية مع 20 شركة مدرجة بالبورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال إن مجموعته "تستكمل هذه النسخة نجاحات نسخة المؤتمر بالقاهرة حيث ناقشت فعاليات المؤتمر مبادرات الوعي المالي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقوانين الاستثمار الجديدة وإجراءاتها، وسياسات الإصلاح الاقتصادية والمالية، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادي والتعاون المشترك".

وأضاف أن اللقاء يعكس حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين لتأكيد النمو الاستثماري للقطاع الخاص، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، ويدعم وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأضاف حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك لسي آي كابيتال ورئيس مجلس إدارة كوربليس، "حمل هذا اللقاء رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر وعن جهود الدولة في استعادة استقرار الاستثمار وربط مصر بالأسواق الافريقية والعربية والأوروبية، مما انعكس ايجابيا على المستثمرين الذين لمسوا بأنفسهم اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المستقرة لمصر.