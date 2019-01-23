القابضة المعدنية تقبل استقالة رئيس شيني وتكلف "جاويش" قائمًا بأعماله

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قبول استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني".

وقالت شيني، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافق على طلب استقالة رئيس مجلس إدارة شيني السيد عبدالمطلب مرسي، اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.

وكلف نافع، المحاسب أحمد جاويش، للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اعتبارًا من 17 فبراير المقبل.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تحولت الشركة للخسارة بقيمة 6.8 مليون جنيه، مقابل ربح بقيمة 5.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتحولت الشركة للخسارة في 6 أشهر، رغم استهدافها تحقيق ربح بقيمة 13.5 مليون جنيه، وفقا لإفصاح سابق من الشركة.

وبررت الشركة خسائرها، بسبب حالة الركود السائدة وعدم تقبل السوق للأسعار التي تغطي التكلفة المرتفعة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتحولت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني – شيني، إلى الخسارة في العام المالي الماضي، بقيمة 8.165 مليون جنيه، مقابل أرباحًا بقيمة 2.9 مليون جنيه في العام السابق، وفقا لبيان أرسلته الشركة إلى البورصة اليوم الأحد.

الخسائر التي حققتها الشركة، تأتي على الرغم من استهدافها تحقيق صافي ربح بقيمة 22.952 مليون جنيه خلال العام المالي.

وتعمل الشركة العامة للخزف والصيني في إنتاج أدوات المائدة من البورسلين، وأدوات الصحية "أطقم الحمامات"، وسيراميك الأرضيات والحوائط.