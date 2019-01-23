سحر نصر من دافوس: 45% زيادة في الاستثمارات الخاصة هذا العام

القاهرة- مصراوي:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ساهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية بنسبة 45% خلال السنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وأضافت اليوم الأربعاء في تصريحات على هامش مشاركتها بمنتدى الاقتصاد العالمي دافوس، لقناة العربية السعودية "أنا متفائلة جدًا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وهذا بناءً على المؤشرات الإيجابية الحالية".

وتابعت: "كنا في اجتماع مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وجميعهم يأكدون توقعاتهم الإيجابية للاقتصاد المصري".

وأشارت إلى أن الحكومة مُصرة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب نصر فإن "خلال الأعوام الماضية كان قطاع البترول والغاز الأكثر جذبًا للاستثمار، لكننا وضعنا حوافز وإعفاءات ضريبية لقطاعات لها قيمة مضافة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، وبدأنا نرى زيادة في استثمارات هذه القطاعات".