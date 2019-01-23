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مشتريات أجنبية وعربية ترفع البورصةa بنهاية تعاملات اليوم

02:48 م الأربعاء 23 يناير 2019
مشتريات أجنبية وعربية ترفع البورصةa بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

 كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13506 نقطة، مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 15.5 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.74% بنهاية تعاملات الأمس عند مستوى 13475 نقطة.

 

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