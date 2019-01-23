المركزي: مصر تسدد 8.5 مليار دولار للسعودية والكويت والإمارات في 2019

كتبت- ياسمين سليم:

تُظهر بيانات رسمية للبنك المركزي أن مصر ستسدد ديونًا خارجية بقيمة 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر الذي أصدره البنك المركزي، ونشره باللغة الإنجليزية على موقعه الإلكتروني، فإن مصر ستسدد نحو 6.129 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري و8.608 مليار دولار في النصف الثاني.

وبحسب البيانات فإن نحو 8.5 مليار دولار من الديون المقرر سددها في العام الجاري، ستكون لصالح الكويت والسعودية والإمارات.

ومن المقرر أن تسدد مصر ودائع متوسطة وطويلة الأجل وفوائد للكويت خلال النصف الأول من العام بقيمة 1.349 مليار دولار، وفي النصف الثاني من العام ستسدد مصر فوائد للكويت بقيمة 8.4 مليون دولار.

وبحسب البيانات فإن مصر ستكون ملتزمة بسداد وديعة وفوائد للسعودية بقيمة 5.153 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري، مع سداد 892.4 مليون دولار في النصف الأول من العام.

ويشير المركزي إلى أن البنك المركزي سيكون ملزم بسداد 1.090 مليار دولار و78.1 مليون دولار خلال النصف الأول والثاني من العام الجاري على التوالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الفترة من يناير الجاري إلى يونيو المقبل من المتوقع أن تسدد مصر، أيضا، ديونًا قصيرة الأجل بقيمة 826.78 مليون دولار.

يذكر أن إجمالي الديون الخارجية لمصر ارتفعت بنسبة 17.2% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.