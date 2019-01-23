ارتفاع الجمبري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 جنيهًا و23.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.