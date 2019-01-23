لماذا فشلت صفقة استحواذ "سوديك" على أسهم مدينة نصر للإسكان؟

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، التوقف عن استكمال مفاوضات صفقة استحواذ سوديك على مدينة نصر، بسبب عدم الاتفاق على معامل مبادلة الأسهم بينهما.

وقالت مدينة نصر للإسكان في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الشرمة، قرر تعذر استكمال التفاوض مع شركة "سوديك" بشأن نية الأخيرة التقدم بعرض شراء لمدينة نصر للإسكان والتعمير.

وبررت الشركة، عدم استكمال المفاوضات بسبب عدم الاتفاق على معامل مبادلة الصفقة، وفقًا للبيان.

وقالت شركة سوديك، في بيان للبورصة اليوم، إنها قررت عدم رغبتها في التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر.

وأضافت الشركة، أن تعذر التفاوض مع الشركة سببه عدم الوصول إلى اتفاق مع مدينة نصر حول معامل المبادلة السابق الاتفاق عليه والمفصح عنه.

وكانت شركة سوديك، أعلنت في أكتوبر الماضي، نيتها تقديم عرض شراء إجباري على أسهم مدينة نصر عن طريق التبادل المباشر للأسهم وبما يسمح بعدم شطب أسهم مدينة نصر من البورصة، على أن تتم المبادلة بسهم من سوديك مقابل سهمين من مدينة نصر، بشرط أن تستحوذ سوديك على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم مدينة نصر.

وقال محمد سامح، محلل بقسم المؤسسات المحلية في شركة نعيم القابضة، لمصراوي، إن الاختلاف على معامل المبادلة بين الشركتين سببه اختلاف تقييم شركة سوديك وأصولها في ظل 3 متغيرات ظهرت مؤخرًا.

وأضاف سامح، أن الصفقة توقفت نتيجة وجود تغيرات جوهرية في شركة سوديك بعد بدء الفحص النافي للجهالة، أولها: التوجيه الرئاسي بشأن الأراضي الشاطئية والذي يعرقل تقنيين أراضي كانت اشترتها سوديك، وكذلك توقيع غرامة بقيمة 800 مليون جنيه على سوديك من جهاز الكسب غير المشروع، واختلفت الشركتين على أرض شركة اليسر بغرب القاهرة، حيث تنازلت سوديك عن نصف مساحتها مقابل التقنين.

وتابع، أن شركة مدينة نصر للإسكان طلبت تعديل معامل المبادلة مع شركة سوديك، في ظل تغير مركزها المالي الذي بني عليه تقييم المعامل، لكن سوديك رفضت.

وكانت "سوديك" أعلنت الشهر الماضي، أنها أبرمت اتفاق تسوية شاملة مع إدارة الكسب غير المشروع بقيمة تبلغ 800 مليون جنيه، بشأن أرض مملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد والمعروفة تجاريًا "سوديك وست".

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