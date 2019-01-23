سعر الصرف وقرض صندوق النقد.. أبرز 6 تصريحات لطارق عامر مع بلومبرج

القاهرة- مصراوي:

أدلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتصريحات هامة لوكالة بلومبرج الأمريكية أمس، تحدث فيها عن سعر الصرف أو الموعد المقرر لصرف مصر للشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد.

وقال عامر إن استقرار العملة المحلية يرجع إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة تحويلات العامين من الخارج وإيرادات السياحة والصادرات والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وفيما يلي أبرز 6 تصريحات لمحافظ البنك المركزي لوكالة بلومبرج:

- يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.

- محفظة استثمارات الأجانب تتجاوز 10 مليارات دولار حاليًا.

- صرف الدفعة الخامسة من قرض الصندوق نهاية يناير أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.

- لقد اتفقنا على كل شيء مع صندوق النقد واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة، ولا يوجد نقاط شائكة معلقة معه.

- لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في سوق الصرف.

- سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

- المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب.

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