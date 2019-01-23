مصدر حكومي: مصر قد تستخدم مليار دولار من تمويل مؤسسة إسلامية لشراء القمح

القاهرة- وكالات:

نقلت وكالة رويترز، عن من وصفته بمصدر حكومي كبير، أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد تستخدم ما يصل إلى مليار دولار من قرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لشراء القمح.



وكانت وزارة التموين، قالت يوم الاثنين الماضي، إنها ستسدد ثمن القمح الذي تشتريه في مناقصاتها العالمية المقبلة من خلال فتح خطابات ائتمان فورية عند الاطلاع، بدلا من ضمان الدفع في غضون 180 يوما، بعد تدبير قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

وقال المصدر "يمكن تجديد القرض حين تنفد الأموال، ومن ثم تتحول الهيئة العامة للسلع التموينية إلى السداد الفوري عند الاطلاع من الآن فصاعدا بدلا من استخدام التسهيلات".