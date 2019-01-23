الرقابة المالية تشارك باجتماعات اللجنة الإقليمية التابعة لمنظمة الأيوسكو

كتب- مصطفى عيد:

يشارك خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في اجتماعات اللجنة الإقليمية المشكلة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا والمنبثقة عن منظمة أسواق المال العالمية "الأيوسكو"، على مدار يومين بعاصمة دولة الكويت، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء.

وتستهدف هذه الاجتماعات استكمال الحوار العالمي لوضع خريطة طريق تمكن مراقبي أسواق المال من دعم أهداف التنمية المستدامة، عبر تبادل الخبرات لتعزيز التمويل المستدام، وفقا للبيان.

وقال النشار، إنه سيتم التركيز على التحديات والفرص المتاحة أمام الدول الأعضاء باللجنة المنبثقة لبناء أسواق مال مستدامة، وإطلاع ممثلي الدول الأعضاء على كل ما هو جديد وتوصلت اليه مجموعة العمل بالايوسكو لتحقيق الاستدامة في أسواق راس المال، ومتابعة ما تم من خطوات لتنفيذ مشروع دليل المساعدة التقنية لإنفاذ أحكام القانون المنظم لأسواق المال.

وأضاف أن فعاليات اليوم الأول تختتم باحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بخصوص الصيغة التنفيذية لاتفاق مراكش بشأن تمويل أسواق المال المستدامة بين الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ثنائي.

كما تشهد الاجتماعات في يومها الثاني مشاركة أطراف مختلفة عاملة في أسواق المال، إلى جانب الدول الأعضاء، لمناقشة مقترحات لإصلاح سوق رأس المال من خلال المبادرات الإقليمية.

وتشمل اجتماعات اليوم الثاني ثلاث جلسات متتالية تبدأ بفتح نقاش وتبادل خبرات عن حوافز ومبادرات العمل على تعزيز القوائم في أسواق جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وسبل تيسير وتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويختتم اليوم الثاني أعماله بإستعراض الاستجابات المتعددة من جانب الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي للمخاطر الناشئة عن استخدام تكنولوجيا "Fin Tec".